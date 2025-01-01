Staffel 2Folge 62
Hardy Kober gerät in den Horrortrip seines Lebens: Nach einer langen Partynacht mit seinem besten Freund Rolf Evers erwacht er auf dem Hinterhof eines Stripclubs. Geld, Handy und vor allem die Erinnerung an die letzte Nacht sind komplett weg. Und es kommt noch schlimmer: Rolf Evers ist wie vom Erdboden verschluckt. Hardy steht im dringenden Tatverdacht, den eigenen Freund um die Ecke gebracht zu haben. Rechtsanwalt Alexander Stephens ist seine letzte Rettung.
