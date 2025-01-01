Staffel 2Folge 63
Folge 63: IM AFFEKT
44 Min.Ab 12
Sophie Jung durchlebt den Albtraum ihres Lebens: Ein Stalker verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Der mysteriöse Unbekannte überschreitet jede Grenze und kommt der jungen Frau bedrohlich nahe. Als die Frisörin an diesem Wahnsinn zu zerbrechen droht, bittet sie Isabella Schulien um Hilfe. Doch keine der beiden hat zunächst eine Vorstellung davon, in welch großer Gefahr Sophie Jung tatsächlich schwebt. Eines Nachts steht der Stalker sogar in ihrem Schlafzimmer ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH