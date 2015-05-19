Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kampf einer Mutter

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 84: Kampf einer Mutter

45 Min.Folge vom 19.05.2015Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit seiner thailändischen Ehefrau Lamai und ihrem Sohn Othong, überlebt der erfahrene Elektriker Karl-Heinz auf einer Baustelle nur knapp einen Stromschlag. Der cholerische Ehemann beschuldigt den 17-jährigen Jungen, die Sicherung bewusst wieder eingelegt zu haben. Jetzt droht dem Thai-Jungen die Abschiebung! Rechtsanwalt Christian Vorländer kämpft für die Zukunft des Jungen. Bildrechte: SAT.1.

