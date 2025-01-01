Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wehrlos

WehrlosJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 98: Wehrlos

45 Min.Ab 12

Samir Ayman wird regelmäßig brutal von seiner Frau misshandelt. Doch dieses Mal geht sie zu weit und attackiert ihn mit einem Messer. Seine zierliche Ehefrau sieht die Sache jedoch ganz anders: Er soll sie ständig misshandeln und sie habe sich nur gewehrt. Wer von beiden sagt die Wahrheit? Rechtsanwältin Isabella Schulien will den wahren Täter unter ihnen finden. Doch dann gerät die Situation völlig außer Kontrolle und einer der beiden muss sogar um sein Leben fürchten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen