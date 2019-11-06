Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödlicher Partnertausch

Tödlicher Partnertausch

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 101: Tödlicher Partnertausch

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Um wieder Spannung in ihr Sexleben zu bringen, tauschen Marc Förster und seine Frau Alexandra mit dem benachbarten Ehepaar Thaler die Partner. Ein erotisches Abenteuer, das mit einer Toten endet: Esther Thaler. Der Hauptverdächtige ist Marc Förster. Der 35-jährige beteuert seine Unschuld und bittet Konstance Korfsmeyer um Hilfe. Der Juristin ist schnell klar, dass hinter dem Tod mehr steckt als eine erotische Liebesnacht, die schief gelaufen ist. Rechte: Sat.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

