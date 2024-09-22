Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fenster zum Grill

Fenster zum GrillJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 141: Fenster zum Grill

44 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Der Neu-Camper Manfred Schickel wurde in seinem Verfahren wegen sexuellem Missbrauch freigesprochen, aber das Misstrauen gegen ihn bleibt. Als ein junges Mädchen vom Campingplatz verschwindet und eine Zeugin gesehen haben will, wie Manfred einen Teppich und eine Schaufel wegschafft hat, ist die Lage für die Camper klar. Christian Vorländer kämpft gegen die Vorurteile und um das Leben des Mädchens.

