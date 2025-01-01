Staffel 3Folge 16
Traue NiemandemJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 16: Traue Niemandem
45 Min.Ab 12
Raus aus dem Paradies, rein in den Albtraum: Als Anna Grub aus dem Urlaub nach Hause kommt, ist ihr Haus komplett leergeräumt. Ihr Ehemann Thomas ist tot. Die Polizei findet falsche Pässe bei dem Toten - ist Anna Grub etwa einem Schwerverbrecher auf den Leim gegangen? Oder ist sie selbst in die Sache verstrickt? Um seine Mandantin zu entlasten, muss Rechtsanwalt Alexander Stephens schnell handeln - doch das erweist sich als gefährlich ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH