Ein tödlicher Alleingang

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 17: Ein tödlicher Alleingang

44 Min.Ab 12

Ihre Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben von Franziska Scheibner werden. Alles ist perfekt - bis zur Brautentführung. Denn was eigentlich ein harmloses Spiel ist, wird für die 24-Jährige zum Albtraum. Der Entführer soll der Bruder der Braut sein, doch der beteuert seine Unschuld. Für Alexander Hold beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss Franziska Scheibner finden, bevor es zu spät ist.

