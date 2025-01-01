Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Späte Rache

Späte RacheJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 18: Späte Rache

44 Min.Ab 12

Alexander Hold urteilt als Richter über eiskalte Mörder, brutale Vergewaltiger, Choleriker, die in Sekunden ausrasten und unberechenbar sind. So manch einer verzeiht ihm sicher nie, dass er ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und jetzt scheint wirklich einer auf Rache zu sinnen - koste es, was es wolle. Als Alexander Hold niedergeschlagen und entführt wird, beginnt sein Kampf um sein eigenes Leben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen