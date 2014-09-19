Staffel 3Folge 211vom 19.09.2014
Und raus bist duJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 211: Und raus bist du
44 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 12
Der vorbestrafte Türke Cenk Akay dreht aus heiterem Himmel völlig durch und bedroht seinen Chef mit einer Pistole. Als die Polizei eingreift, kann der 20-Jährige flüchten und taucht unter. Dem jungen Türken stehen nun eine Gefängnisstrafe und die Abschiebung bevor. Er setzt all seine Hoffnung auf Alexander Stephens. Der Anwalt will seinem Mandanten helfen, doch dann wird der Chef niedergestochen aufgefunden. Ist der junge Türke noch einmal durchgedreht und wurde zum Mörder? Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH