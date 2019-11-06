Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bis dass der Tod uns scheidet

Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 221: Bis dass der Tod uns scheidet

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Susi Wendt und Lothar Brandt fiebern dem schönsten Tag ihres Lebens entgegen, sie wollen kirchlich heiraten. Plötzlich nimmt das Leben des glücklichen Paares eine makabre Wendung: Susi verschwindet spurlos. Und es kommt noch schlimmer: sie wird tot und in ihrem Brautkleid aufgebahrt gefunden. Stephan Lucas macht sich auf die Suche nach dem eiskalten Mörder. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen