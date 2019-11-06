Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sekundenbruchteile

SekundenbruchteileJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 23: Sekundenbruchteile

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es gibt tatsächlich jemanden, der freiwillig ins Gefängnis geht: der 23-jährige Hassan Albadri. Der Deutsch-Libanese gibt trotz fehlender Beweise zu, einen Radfahrer mit dem Auto angefahren zu haben und dann geflüchtet zu sein. Als er jedoch erfährt, dass der Mann tot ist, ändert er seine Meinung schlagartig. Er beschwört seine Unschuld. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer versucht die Hintergründe heraus zu finden und steckt plötzlich mitten in einem bedrohlichen Skandal. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen