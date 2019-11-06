Staffel 3Folge 256vom 06.11.2019
Folge 256: Im Zeichen der Totenkopfschlange
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das junge Paar Ina und Mike hat sich seinen Traum eines eigenen Tattooladens erfüllt. Doch die Freude darüber hält nicht lange an, denn ihre Kunden liegen plötzlich mit gefährlichen Hautentzündungen im Krankenhaus. Rechtsanwalt Christian Vorländer will herausfinden, was hinter dieser mysteriösen Massenerkrankung steckt. Doch Tätowierer Mike will nicht kooperieren, denn er hat ein dunkles Geheimnis, das er unmöglich mit jemandem teilen kann. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH