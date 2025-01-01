Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cybermobbing

CybermobbingJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 26: Cybermobbing

44 Min.Ab 12

Gegen die 15-jährige Lea läuft über das Internet seit Wochen eine erbarmungslose Hetzkampagne. Mitschüler posten anonym demütigende Fotos und Kommentare. Die Schülerin weiß nicht, warum sie so gemobbt wird. Sie ist mit den Nerven am Ende. Bis sie schließlich eine Überdosis Schlaftabletten schluckt ... Alexander Hold will herausfinden, wer das Mobbing gestartet hat und warum Lea fertig gemacht werden soll.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen