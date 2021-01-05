Staffel 3Folge 27vom 05.01.2021
Folge 27: Für das Leben einer Tochter
44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Für die alleinerziehende Rosalie Fuchs bricht eine Welt zusammen, als ihre Tochter ermordet wird. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: Thomas Olschewski war zur Tatzeit ganz in der Nähe des Tatorts. Zufall? Der 39-jährige Familienvater bestreitet, diese grausame Tat begangen zu haben. Doch für die trauernde Mutter und die anderen Dorfbewohner ist er schuldig. Hetzkampagnen und Schikanen bestimmen den Alltag seiner Familie. Doch das ist nur der Anfang ...
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH