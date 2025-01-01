Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Güterichter

Der Güterichter

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 3: Der Güterichter

45 Min.Ab 12

Alexander Hold wird von dem zehnjährigen Tim gebeten, einen heftigen Familienstreit zu schlichten. Für ihn und seinen kleinen Cousin Luca ist es unerträglich, dass sich ihre Eltern immer schlimmer bekriegen. Dann ist Luca plötzlich spurlos verschwunden.

