Staffel 3Folge 31
Folge 31: Mein Vater - Der Vergewaltiger
45 Min.Ab 12
Jörg Kusmat ist ein beliebter und angesehener Lehrer. Doch als eine seiner Schülerinnen behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein, gerät das Leben des Familienvaters völlig aus den Fugen. Für den 37-Jährigen steht plötzlich alles auf dem Spiel - sein Job, seine Ehe und die Beziehung zu seiner Tochter. Denn auch sie muss seit dem Vorfall an der Schule mit Mobbingattacken kämpfen. Rechtsanwalt Stephan Lucas versucht, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH