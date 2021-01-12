Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blut an den Händen

Blut an den Händen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 38: Blut an den Händen

45 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12

Gitta Wilke erträgt die Wutausbrüche ihres cholerischen Ehemannes nicht mehr und trifft eine folgenschwere Entscheidung: Sie will sich scheiden lassen. Doch bevor sie etwas unternehmen kann, wird die 28-Jährige überfallen und entführt. Schnell wird klar: das ist keine normale Entführung. Denn niemand fordert Lösegeld. Isabella Schulien wird herausfinden, wohin die Frau ihres Mandanten verschwunden ist und vor allem: warum?

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

