Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Das Ende einer Partynacht
Nachts brechen Schüler in das Schulschwimmbad ein. Am Beckenrand feiert die Gruppe eine ausgelassene Saufparty. Mit tödlichem Ende: Einer der Schüler, Bernd Wagner, wird erschlagen gefunden. Unter Mordverdacht steht der Nebenbuhler des Getöteten, Johannes Kistler. Aber war das Mordmotiv wirklich Eifersucht? Je mehr Rechtsanwältin Benita Brückner über die Schülerclique ausgräbt, desto mehr Personen kommen als brutaler Mörder in Frage, denn der Tote war kein Unschuldslamm.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH