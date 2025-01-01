Staffel 3Folge 5
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Kein Unterhalt für Baby Max
45 Min.Ab 12
Als Miriam mit ihrem kleinen Sohn Max nach Hause kommt, erwischt sie ihren Freund Boris in flagranti mit einer anderen. Damit nicht genug: Die Geliebte soll sogar einziehen! Boris verbannt Miriam und sein Baby ins Kinderzimmer und zweifelt schließlich sogar die Vaterschaft an. Miriam wendet sich verzweifelt an Alexander Stephens. Der beliebte Anwalt aus "Richter Alexander Hold" will der jungen Mutter helfen, doch Miriam hat nicht die ganze Wahrheit erzählt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH