Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kein Unterhalt für Baby Max

Kein Unterhalt für Baby MaxJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 5: Kein Unterhalt für Baby Max

45 Min.Ab 12

Als Miriam mit ihrem kleinen Sohn Max nach Hause kommt, erwischt sie ihren Freund Boris in flagranti mit einer anderen. Damit nicht genug: Die Geliebte soll sogar einziehen! Boris verbannt Miriam und sein Baby ins Kinderzimmer und zweifelt schließlich sogar die Vaterschaft an. Miriam wendet sich verzweifelt an Alexander Stephens. Der beliebte Anwalt aus "Richter Alexander Hold" will der jungen Mutter helfen, doch Miriam hat nicht die ganze Wahrheit erzählt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen