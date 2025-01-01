Staffel 3Folge 78
Folge 78: Der fremde Lover
44 Min.Ab 12
Anja Trost wird beim Diebstahl von Edelsteinen im Wert von 200.000 Euro überführt. Die Schmuckverkäuferin behauptet von Entführern erpresst worden zu sein. Die unbekannten Männer hätten ihren neuen Freund in ihrer Gewalt. Doch dieser Mann existiert laut Polizei nicht. Rechtsanwalt Christian Vorländer setzt alles daran, herauszufinden, ob diese ungewöhnliche Geschichte ein abgekartetes Spiel ist oder wirklich Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH