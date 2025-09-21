Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bittere Pille

Bittere PilleJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 102: Bittere Pille

44 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Aus Verzweiflung und Geldnot nimmt die 17-jährige Amelie ein unmoralisches Angebot von Lorenz Hofer an: Sex gegen Geld. Als der 55-jährige Juwelier tot in einem Hotelzimmer gefunden wird, gerät Amelie unter Verdacht, ihn mit vergifteten Potenzpillen getötet zu haben. Stephan Lucas kämpft dafür, die Unschuld seiner jungen Mandantin zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen