Staffel 4Folge 102vom 21.09.2025
Bittere PilleJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 102: Bittere Pille
44 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Aus Verzweiflung und Geldnot nimmt die 17-jährige Amelie ein unmoralisches Angebot von Lorenz Hofer an: Sex gegen Geld. Als der 55-jährige Juwelier tot in einem Hotelzimmer gefunden wird, gerät Amelie unter Verdacht, ihn mit vergifteten Potenzpillen getötet zu haben. Stephan Lucas kämpft dafür, die Unschuld seiner jungen Mandantin zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH