Die lebende Wasserleiche

Die lebende Wasserleiche

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 111: Die lebende Wasserleiche

44 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Regina Grabner gibt sich die Schuld daran, dass ihre kleine Schwester ertrunken ist. Als ihr mehrfach eine Frau erscheint, die wie die Tote aussieht, dreht die 26-Jährige durch. Doch sie glaubt nicht, dass das alles nur Einbildung ist. Auch anonyme Drohungen sprechen dafür, dass sie jemand in den Wahnsinn treiben will. Aber niemand will ihr glauben. Voller Verzweiflung sucht sie Hilfe bei Benita Brückner.

