Spuren in der Nacht

Spuren in der NachtJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 21: Spuren in der Nacht

44 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht beginnt für Gregor Schmidt ein Albtraum. Der trockene Alkoholiker hat nach einem schweren Rückfall einen kompletten Filmriss. Und das schlimmste: fremdes Blut an seiner Kleidung und seinen Händen spricht für ein brutales Verbrechen. Weil auch seine Exfrau spurlos verschwunden ist, befürchtet der 30-Jährige, ihr etwas angetan zu haben. Das Puzzle aus Erinnerungsfetzen zusammenzufügen ist keine einfache Aufgabe für Rechtsanwältin Isabella Schulien.

