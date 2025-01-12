Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inkasso Napoli

Inkasso NapoliJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 23: Inkasso Napoli

44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Die alleinerziehende Natascha Engel betreibt ein kleines Café. Plötzlich steht die 28-Jährige im Visier brutaler italienischer Geldeintreiber. Der Inkasso-Terror spitzt sich zu, als Natascha um das Leben ihrer kleinen Tochter Nele bangen muss. Völlig aufgelöst wendet sie sich vertrauensvoll an Benita Brückner. Während die engagierte Rechtsanwältin den anonymen Gläubiger ausfindig machen will, schlagen die rücksichtslosen Geldeintreiber erneut zu.

