Staffel 4Folge 34vom 16.02.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 34: Zwei Schwestern
45 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Das Leben der Zwillinge Carina und Marina wird von einem traurigen Schicksal bestimmt. Carina leidet an Krebs und kann nur durch die Spende ihrer Schwester überleben. Doch die 17-jährige Marina verweigert die lebensrettende OP. Richter Alexander Hold sucht nach den Beweggründen für diese fatale Entscheidung. Es ist die Geschichte einer Familie, die durch eine zerstörerische Krankheit auf die härteste Zerreißprobe ihres Lebens gestellt wird.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH