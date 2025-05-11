Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Heldin

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 68: Die Heldin

44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Kathrin Asmuth beobachtet, wie Jugendliche an einer Bushaltestelle einen Rentner brutal zusammenschlagen. Dank ihres mutigen Einsatzes kann sie Schlimmeres verhindern und einen der Täter der Polizei übergeben. Doch danach ändert sich das Leben der 30-Jährigen schlagartig, denn der Gefasste schwört Rache. Als Kathrin schließlich eine Morddrohung erhält, schaltet sie Rechtsanwalt Stephan Lucas ein.

