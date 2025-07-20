Staffel 4Folge 83vom 20.07.2025
Totale ÜberwachungJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 83: Totale Überwachung
44 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Big Brother is watching you! Laura Weidners Chef übernimmt die vollständige Kontrolle über seine Mitarbeiter - mit fatalen Folgen. Die 35-Jährige wird der Firmenspionage beschuldigt und Gerüchte um eine Affäre werden laut. Ihre Ehe und ihre Karriere stehen auf dem Spiel. Die Anwältin Simone Dahlmann wird zur heimlichen Beobachterin, um herauszufinden, wer ihrer Mandantin das Leben zur Hölle macht - und warum.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH