Scheidung eines Kindes

Scheidung eines Kindes

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 84: Scheidung eines Kindes

45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

So einen Fall hatte Richter Alexander Hold noch nie. Die 14-jährige Lisa Kreissler will sich von ihren Eltern scheiden lassen. Das Mädchen geht lieber ins Heim als noch länger in ihrem Elternhaus zu leben, denn dort wird sie unterdrückt und misshandelt. Bei Alexander Hold läuten sofort die Alarmglocken und er macht sich selbst einen Eindruck von den Familienverhältnissen. Dabei stößt er auf ein unglaubliches Geheimnis.

