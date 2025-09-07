Staffel 4Folge 99vom 07.09.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 99: Klassenkampf
44 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Florian Oswald holt seinen Schwarm Annika in einem protzigen Sportwagen ab. Als bei einer Verkehrskontrolle auffliegt, dass der Wagen gestohlen ist, behauptet der Jurastudent, eine ihm unbekannte Frau hätte ihm das Auto überlassen. Alexander Hold sucht nach der mysteriösen Fremden und findet heraus, dass das geklaute Auto Florians kleinstes Problem ist.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH