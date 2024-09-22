Staffel 1Folge 139vom 22.09.2024
Folge 139: Ohne Rücksicht auf Verluste
44 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Die senile Seniorin Beate Schrahn wird bei einem Spaziergang brutal niedergeschlagen. Unter Tatverdacht steht ihre Altenpflegerin Lilly Strom, denn die 17-jährige Auszubildende ist mit ihrer Skater-Gang früher schon nicht vor Überfällen auf hilflose Rentner zurückgeschreckt. Alexander Stephens vertritt den Teenager und begibt sich nicht nur in die gefährliche Welt der Skateboarder, der Anwalt hat auch mit seiner dickköpfigen Mandantin alle Hände voll zu tun.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH