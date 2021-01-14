Staffel 1Folge 21vom 14.01.2021
Folge 21: Dunkle Vergangenheit
45 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Eigentlich sollte es der schönste Moment im Leben einer Mutter sein, wenn sie ihr Baby das erste Mal in den Armen hält. Nicht so bei Isabel Roth, denn ihr Baby ist dunkelhäutig. Ein DNA-Test soll in diesem Chaos für Klarheit sorgen. Doch dieser Test macht alles nur noch schlimmer. Hinter der Geburt dieses Babys steckt ein unglaubliches Geheimnis. Es ist wohl die absurdeste Geschichte der gesamten Laufbahn von Rechtsanwalt Stephan Lucas.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH