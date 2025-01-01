Zum Inhalt springenBarrierefrei
Besser tot als lebend

Besser tot als lebendJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 32: Besser tot als lebend

45 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau erwacht Torsten Brune am nächsten Morgen in einem Blutbad. Seine Frau ist wie vom Erdboden verschluckt und die Spuren im Haus sprechen für ein schreckliches Massaker. Als die Polizei vor der Tür steht, gerät der 30-Jährige in Panik und flieht. In einem Café sucht er nach einem Unterschlupf, doch die Verfolgung der Polizei treibt ihn schließlich zu einem weiteren folgenschweren Fehler: er nimmt Geiseln.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

