Staffel 1Folge 36vom 28.01.2021
Folge 36: Loverboy
Für die junge Mila Köhler ist es die erste große Liebe. Gegen den Willen ihrer Mutter lässt sich der Teenager mit einem deutlich älteren Mann ein. Ihr angeblicher Freund hat jedoch ein dunkles Geheimnis. Milas Mutter und Alexander Hold versuchen, der 16-Jährigen die Augen zu öffnen, doch sie flüchtet sich in die Arme ihres Freundes. Und so beginnt für Alexander Hold ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Milas Freund verfolgt einen Plan. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht.
