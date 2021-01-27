Staffel 1Folge 54vom 27.01.2021
Der True ToyboyJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 54: Der True Toyboy
45 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12
Die 47-Jährige Tessa Raler glaubt, wer jung und schön ist, dem gehört die Welt - und die Männer. Sie kämpft verbissen gegen jede Falte, um dem 18 Jahre jüngeren Roman zu gefallen. Kurz nach der Hochzeit endet ihr Eheglück. Bildrechte: SAT.1.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1