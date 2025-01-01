Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Luft aufgelöst

In Luft aufgelöstJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 73: In Luft aufgelöst

45 Min.Ab 12

Norbert Breuer ist Filialleiter einer Bank. Eines Tages wird für ihn der Albtraum eines jeden Bankangestellten brutale Realität: ein Banküberfall. Der Täter kann flüchten und von der Beute fehlt jede Spur. Alles deutet auf das Werk eines Insiders hin und der 30-Jährige gerät ins Visier der Kriminalpolizei. Als Rechtsanwalt Stephan Lucas den Fall übernimmt, stößt er auf einen fast perfekten Plan, mit dem niemand gerechnet hätte

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen