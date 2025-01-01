Staffel 1Folge 73
Folge 73: In Luft aufgelöst
45 Min.Ab 12
Norbert Breuer ist Filialleiter einer Bank. Eines Tages wird für ihn der Albtraum eines jeden Bankangestellten brutale Realität: ein Banküberfall. Der Täter kann flüchten und von der Beute fehlt jede Spur. Alles deutet auf das Werk eines Insiders hin und der 30-Jährige gerät ins Visier der Kriminalpolizei. Als Rechtsanwalt Stephan Lucas den Fall übernimmt, stößt er auf einen fast perfekten Plan, mit dem niemand gerechnet hätte
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH