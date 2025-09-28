Zum Inhalt springenBarrierefrei
Überhitzt

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 105: Überhitzt

45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Für Melanie Rieger wird ein Saunagang beinahe zur Todesfalle! Ein Unbekannter sperrt die Lehrerin in ihrer eigenen Sauna ein. Ins Visier der Ermittlungen gerät Gabi Markl, die in der Einliegerwohnung der Riegers wohnt. Die 29-Jährige bestreitet jedoch, etwas mit dem Mordanschlag zu tun zu haben und bittet Rechtsanwalt Christian Vorländer um Unterstützung. Der muss sich auf der Suche nach dem Täter durch komplizierte Familienverhältnisse kämpfen.

