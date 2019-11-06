Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Für die Kunden-Akquisiteurin Sophie Burg steht alles auf dem Spiel. Während einem wichtigen Geschäftstermin platzt die laszive Stripperin Nadja herein und entblößt sich. Die konservativen Geschäftspartner sowie Sophies Chef sind völlig außer sich. Im Chaos der Aufregung wird zusätzlich Sophies Laptop mit internen Geschäftsgeheimnissen gestohlen. Der Job der 26-jährigen steht auf der Kippe. Jetzt muss Rechtsanwalt Christian Vorländer um Sophies Existenz kämpfen. Rechte: Sat.1

