Staffel 2Folge 135vom 12.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 135: Alte Liebe rostet nicht
46 Min.Folge vom 12.05.2016Ab 12
Jan Enzmann steht wegen Diebstahls vor Gericht. Alexander Hold sieht in der Kriminalität des 17-Jährigen einen Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe. Weder Jans Eltern noch seine Freundin Caro sind bei der Verhandlung. Der Hass zwischen seiner und Caros Familie belastet das junge Liebesglück so sehr, dass Jan Richter Hold um Hilfe bittet. Als ein erschreckendes Geheimnis von Caro ans Licht kommt, wird Jan erneut aus der Bahn geworfen. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH