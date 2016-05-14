Staffel 2Folge 136vom 14.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 136: Vertrauen ist gut
44 Min.Folge vom 14.05.2016Ab 12
Eine blutverschmierte Frau rennt orientierungslos durch den Wald und läuft vor ein Auto. Der Fahrer Sönke Beller nimmt sich ihrer an. Doch was ist passiert? Ist die junge Unbekannte als Opfer, Zeugin oder gar Täterin an einem Verbrechen beteiligt? Sie selbst scheint sich an nichts zu erinnern. Das Blut stammt jedenfalls nicht von ihr. Simone Dahlmann begibt sich auf Spurensuche - und wird dabei beobachtet. Was auch immer die Unbekannte erlebt hat. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH