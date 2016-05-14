Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vertrauen ist gut

Vertrauen ist gutJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 136: Vertrauen ist gut

44 Min.Folge vom 14.05.2016Ab 12

Eine blutverschmierte Frau rennt orientierungslos durch den Wald und läuft vor ein Auto. Der Fahrer Sönke Beller nimmt sich ihrer an. Doch was ist passiert? Ist die junge Unbekannte als Opfer, Zeugin oder gar Täterin an einem Verbrechen beteiligt? Sie selbst scheint sich an nichts zu erinnern. Das Blut stammt jedenfalls nicht von ihr. Simone Dahlmann begibt sich auf Spurensuche - und wird dabei beobachtet. Was auch immer die Unbekannte erlebt hat. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen