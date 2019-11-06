Staffel 2Folge 137vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 137: Sperrstunde
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jessicas Traum vom eigenen Bistro platzt, als die Eröffnungsfeier mit Stinkbomben sabotiert wird. Kurz darauf werden anonyme Flyer in der Gegend verteilt, die Jessica endgültig in den Ruin stürzen sollen. Verzweifelt wendet sich die 35-Jährige an Rechtsanwalt Alexander Stephens. Er soll herausfinden, wer hinter dieser bösen Hetzkampagne steckt und stößt schnell auf die Nachbarin Lara. Denn seit Monaten versucht die gehässige Frau von Nebenan Jessica das Leben schwer zu machen. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
