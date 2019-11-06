Staffel 2Folge 139vom 06.11.2019
Folge 139: Die leere Wiege
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Familie Kleimann steht unter Schock: ihre acht Monate alte Tochter Lena verschwindet spurlos aus ihrer Wiege. Und das obwohl ihr Au-Pair Marie Duprés zu Hause war! Die Belgierin beteuert, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Doch alle Indizien sprechen gegen die 19-Jährige. Rechtsanwalt Christian Vorländer hakt nach und stößt schnell auf erste Ungereimtheiten. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1