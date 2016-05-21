Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jagd auf die Kids

Jagd auf die KidsJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 144: Jagd auf die Kids

45 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 12

Nach dem Hockeytraining wird Eva Hagedorn von einer Straßengang brutal ausgeraubt und massiv bedroht. Nicht der erste Übergriff auf Jugendliche des Sportvereins. Das ganze Viertel um die Sportanlage lebt in Angst. Aber Familie Hagedorn will sich die Übergriffe nicht länger gefallen lassen und schaltet Anwältin Simone Dahlmann ein. Doch als eines der Gangmitglieder plötzlich schwer verletzt aufgefunden wird, droht die Situation zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen