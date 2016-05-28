Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Warum glaubt mir keiner?

Warum glaubt mir keiner?Jetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 151: Warum glaubt mir keiner?

45 Min.Folge vom 28.05.2016Ab 12

Der 16-jährige Malte ist das schwarze Schaf der Familie. Seine aufmüpfige und aufbrausende Art treibt seine Familie in den Wahnsinn. Als die Polizei in seinem Zimmer gestohlene Ware findet, will Stiefvater Gerd ihn endgültig ins Heim stecken. Verzweifelt wendet sich Mutter Monika an Alexander Stephens. Der Anwalt soll die Unschuld des Teenagers beweisen. Auf der Suche nach der Wahrheit stößt der Jurist auf Hinweise, die mit dem Unfalltod von Maltes Vater zusammenhängen. Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen