Staffel 2Folge 151vom 28.05.2016
Folge 151: Warum glaubt mir keiner?
45 Min.Folge vom 28.05.2016Ab 12
Der 16-jährige Malte ist das schwarze Schaf der Familie. Seine aufmüpfige und aufbrausende Art treibt seine Familie in den Wahnsinn. Als die Polizei in seinem Zimmer gestohlene Ware findet, will Stiefvater Gerd ihn endgültig ins Heim stecken. Verzweifelt wendet sich Mutter Monika an Alexander Stephens. Der Anwalt soll die Unschuld des Teenagers beweisen. Auf der Suche nach der Wahrheit stößt der Jurist auf Hinweise, die mit dem Unfalltod von Maltes Vater zusammenhängen. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH