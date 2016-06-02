Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 02.06.2016Ab 12

Die 17-järige Sarah bringt von ihrer Indienreise keine Souvenirs mit, sondern einen 15 Jahre älteren Ehemann. Ihre Familie merkt sofort, dass mit dem Schwiegersohn etwas nicht stimmt und will ihn auf Teufel komm raus loswerden. Was hat der exotische Hippie zu verheimlichen? Stephan Lucas und seine Assistentin sollen die Vergangenheit des neuen Familienmitgliedes aufdecken.

