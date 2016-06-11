Staffel 2Folge 165vom 11.06.2016
Folge 165: Schlechte Nachrichten
45 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12
Manuela erfährt angeblich aus der Zeitung, dass ihr Vater gestorben ist. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Es entbrennt ein erbitterter Erbstreit mit ihrer Halbschwester, in dem selbst Rechtsanwalt Alexander Stephens an seiner Mandantin zweifelt. Ist der Vater keines natürlichen Todes gestorben? Ein zwölfjähriger Junge spielt eine große Rolle bei der Aufklärung dieses überraschenden Verwirrspiels. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH