Schlechte Nachrichten

Schlechte NachrichtenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 165: Schlechte Nachrichten

45 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12

Manuela erfährt angeblich aus der Zeitung, dass ihr Vater gestorben ist. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Es entbrennt ein erbitterter Erbstreit mit ihrer Halbschwester, in dem selbst Rechtsanwalt Alexander Stephens an seiner Mandantin zweifelt. Ist der Vater keines natürlichen Todes gestorben? Ein zwölfjähriger Junge spielt eine große Rolle bei der Aufklärung dieses überraschenden Verwirrspiels. Bildrechte: SAT.1.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

