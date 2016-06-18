Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 171: Der schöne Schein

45 Min.Folge vom 18.06.2016Ab 12

Die 31-jährige Nadine Grobert soll ihren Freund David König im Streit um Geld brutal niedergeschlagen haben. Während er ums Überleben kämpft, soll Stephan Lucas Nadines Unschuld beweisen. Schnell findet der Anwalt heraus, dass David ein geheimes Doppelleben geführt hat, um den Tod seines Vaters aufzuklären. Lucas' Ermittlungen führen zu einer dubiosen Kosmetikfirma und einem unglaublichen Skandal.

