Schicksals-Schlag

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 179: Schicksals-Schlag

45 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12

Schuldig auf einen Schlag! Security-Frau Svenja Möller erwischt den Auszubildenden Tom Kerner bei einem Einbruch und jagt ihn davon. Doch der dreht den Spieß um: der übel zugerichtete 17-Jährige zeigt Svenja wegen Körperverletzung an. Svenja beteuert, sie habe dem Jungen kein Haar gekrümmt. Die Suche nach der Wahrheit führt Rechtsanwalt Stephan Lucas ins Gefängnis.

