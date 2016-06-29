Staffel 2Folge 179vom 29.06.2016
Schicksals-SchlagJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 179: Schicksals-Schlag
45 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12
Schuldig auf einen Schlag! Security-Frau Svenja Möller erwischt den Auszubildenden Tom Kerner bei einem Einbruch und jagt ihn davon. Doch der dreht den Spieß um: der übel zugerichtete 17-Jährige zeigt Svenja wegen Körperverletzung an. Svenja beteuert, sie habe dem Jungen kein Haar gekrümmt. Die Suche nach der Wahrheit führt Rechtsanwalt Stephan Lucas ins Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1