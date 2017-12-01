Staffel 2Folge 195vom 01.12.2017
Folge 195: Der Kartoffel-Gigolo
44 Min.Folge vom 01.12.2017Ab 12
Corinna Schröder steht vor einem Scherbenhaufen. Erst entdeckt sie ihren Mann Leo auf einer Dating-Website, dann beschuldigt er sie grundlos, ihn betäubt und gefesselt zu haben. Rechtsanwalt Stephan Lucas soll die Unschuld der 27-Jährigen beweisen. Und tatsächlich kommt der schon bald einer ganzen Verbrechensserie auf die Spur. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH