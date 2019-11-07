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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 07.11.2019
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Abgetaucht

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 22: Abgetaucht

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eine Frauenleiche wird im See gefunden. Für den Witwer steht der Mörder fest: seine Nachbarin Kerstin Nink. Die verzweifelte Frau sucht Hilfe bei Stephan Lucas, denn die Mordvorwürfe nehmen kein Ende. Plötzlich gerät auch der Ehemann der Verdächtigen ins Visier der Polizei. Aber anstatt zusammenzuhalten, beschuldigen sich die Eheleute gegenseitig des Mordes. Für Stephan Lucas ein verzwickter Fall, doch der Jurist gibt nicht auf und stößt bald auf ein dunkles Sex-Geheimnis ...

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